مؤسسات تؤجل دورات ومؤتمرات خارجية بسبب (كورونا)

التاريخ: 04-مارس-2020 فى : أخبار 6 مشاهدة علمت مصادر، عن تأجيل عدد من المؤتمرات والدورات التدريبية لمؤسسات وهيئات وبنوك في (5) دول بسبب انتضار فيروس (كورونا). Advertisements وبحسب صحيفة آخر لحظة، فإن تلك المؤسسات تكبدت خسائر مالية فادحة جراء هذا التأجيل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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