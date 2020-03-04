التاريخ: 04-مارس-2020 فى : أخبار 10 مشاهدة أعلنت إثيوبيا أمس بدء تخزين (4.9) مليار متر مكعب من مياه نهر النيل في مشروع سد النهضة في شهر يوليو المقبل. Advertisements وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سليشي بقلي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإثيوبي غدو اندرجاتشاو بحسب صحيفة آخر لحظة، إن بلاده ستبدأ في موسم الأمطار القادم في يوليو بعملية تخزين المياه وسيليها اختبار توليد الطاقة في مارس 2021م. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إثيوبيا تخزن (4.9) مليار متر من مياه النيل في يوليو المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.