احتجاجات وإغلاق طرق للمتأثرين بسد مروي

التاريخ: 04-مارس-2020 فى : أخبار 4 مشاهدة أغلق المتأثرون بقيام سد مروي بمنطقة المناصير الجديدة في ولاية نهر النيل أمس، الطريق القومي الرابط بين ولاية الخرطوم ومدينة عطبرة، وذلك بحسب صحيفة آخر لحظة، احتجاجاً على انقطاع الكهرباء عن طلمبات ري مشروع التوطين الزراعي منذ أيام. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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