الخارجية تعلن عن بدء إجلاء الطلاب السودانيين من ووهان الصينية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الخارجية بأن عمليات إجلاء الطلاب السودانيين في مدينة ووهان الصينية قد بدأت اليوم وذلك من أماكن إقامتهم في مدينة ووهان إلى المطار بعد إكمال كافة الإجراءات الخاصة بهبوط الطائرات التي سوف تقل الطلاب وتأمين موافقة السلطات الصينية المختصة على نقلهم.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الطائرات ستغادر في الساعة الثالثة من فجر غدٍ الأربعاء.

بيان وزارة الخارجية بحسب وكالة الانباء سونا :

Advertisements

في إطار الجهود التي ظلت تبذلها وزارة الخارجية بالتنسيق مع اللجنة العليا المكلفة لإجلاء الطلاب السودانيين في مدينة ووهان الصينية.

ترجو وزارة الخارجية الإفادة بأن عمليات ترحيل الطلاب قد بدأت اليوم الموافق 3مارس 2020م وذلك من أماكن إقامتهم في مدينة ووهان إلى المطار بعد إكمال كافة الإجراءات الخاصة بهبوط الطائرات التي سوف تقل الطلاب وتأمين موافقة السلطات الصينية المختصة على نقلهم ومن المتوقع أن تتحرك الحافلات من داخل مدينة ووهان خلال اليوم على أن تصل إلى المطار حوالي الخامسة مساءً بتوقيت السودان، وسوف تغادر الطائرات في تمام الثالثة من فجر غدٍ الأربعاء .

وستواصل وزارة الخارجية جهودها في متابعة أوضاع هؤلاء الطلاب أثناء تواجدهم في دولة الإمارات المتحدة الشقيقة والتي تستحق منا الشكر والثناء والتقدير على تعاونها الصادق والمثمر في إجلاء وإيواء الطلاب، حتى وصولهم إلى أرض الوطن بسلام.