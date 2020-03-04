حكومة الثورة تناقض نفسها

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

الحكومة الحالية التى تتولى ادارة البلد جاءت للسلطة عبر ثورة شعبية عارمة رفعت شعارات الحرية والسلام والعدالة ويفترض ان تتخذها منهجا ونبراسا تستضيئ به وميزانا تحدد به مواقفها وعلى ضوئه تتخذ قراراتها ، ولايمكن ان تأتى خطوة مخالفة لهذه القاعدة لانها ستكون غير متسقة مع مسار الثورة ، ومن غير المقبول لحكومة الثورة ان تناقض نفسها وتقع فى المحظور كما هو حالها الان فى بعض الملفات وعلى رأسها ملف التطبيع مع العدو الصهيونى المجرم .

نقول ذلك ونحن نقرأ تصريحات السيد الأستاذ محمد سليمان الفكى لصحيفة الرؤية التى التقته باعتباره الناطق الرسمى بإسم مجلس السيادة ، ومن ما قاله فى موضوع التطبيع :

ظن كثير من المراقبين مؤخراً أن هناك أزمات داخل المجلس على خلفية لقاء الفريق عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا.

وقال الفكى :

إن المكونين العسكري والمدني، يعملان في تناغم تام، وليست هناك أى بوادر أزمة،

فلقاء برهان بنتنياهو تم بتنسيق مع حمدوك، وموافقته.

وقال سليمان:

«عندما تلقينا تقريراً عن الأمر عرفنا أن الأمر يمكن أن يدعم موقفنا في السياسة الدولية وتشكلت لجنة مصغرة برئاسة حمدوك وفيها وزيرة الخارجية وأعضاء من الأجهزة الأمنية المختلفة، لتقييم هذه العلاقة، وكانت توصيتنا إذا كان هنالك ما يخدم السودان، وإعادتنا إلى الأسرة الدولية، فلا مانع من هذه العلاقة».

ونقول للفكى وكل المدنيين الذين جاءت بهم الثورة ان هذا الموقف الباهت لأيتناسب

مع ثورة عظيمة انتجت حكومة يفترض ان تلتزم بمبادئ الثورة واولها رفض الظلم وليس هناك على وجه الأرض نظام يكرس الظلم ويخالف القانون ويذبح الحرية والسلام كالنظام العنصرى البغيض الذى يحتل اراضى العرب والمسلمين ويقتل ابناءهم فهل تعى حكومة الثورة انها تتجه نحو اقامة علاقة مع المستبدين الظلمة .

ليقل محمد الفكى سليمان ما قال فإن ذلك لايجعل كلامه سليما ، ونناشد الاحرار فى الحكومة كالاستاذ فيصل ورفاقه ان يتصدوا لهذا العبث ويحفظوا ثورتهم من السرقة .