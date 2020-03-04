الجزائر: لاقمة بدون حضور سوريا .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

صحيفة رأى اليوم الالكترونية تحدثت عن تأجيل القمة العربية التى كان مزمعا عقدها فى الجزائر نهاية الشهر الحالى وذهبت الى التشكيك فى افادة امين عام الجامعة العربية الدكتور أحمد أبو الغيط الذى اختتم زيارة للعاصمة الجزائرية استمرت يومين وصرح بعدها ان تأجيل انعِقاد القمّة العربيّة إلى الصّيف المُقبل جاء بسبب تفشّي فيروس كورونا، والحِرص بالتّالي على “صحّة” الرؤساء والمُلوك والأمراء العرب المُشاركين فيها .

ان كلام الدكنور أحمد أبو الغيط ليس إلا استخفافا بالعقول وهو نفسه يعرف ان الجميع لن يصدقوه فى كلامه الغريب فوباء كورونا حتى وإن كان شاملا عاما فى بلداننا العربية – وهو ليس كذلك – فان حركة السفر بين البلدان العربية لم تتوقف ، وإن كانت كل دولة قد اتبعت اجراءات طبية خاصة تراقب بها الوافدين العاديين فكيف ياترى ان كانوا من الزعماء والقادة الذين يفترض ان تكون الضوابط التى حولهم أقوى وهم أكثر اطمئنانا وفرص حمايتهم اعلى فكيف لايستحى الامين العام للجامعة العربية من هذه الكذبة ؟ ، ومن المهم ان نعرف حقيقة القرار الجزائرى وبالتالى افتضاح الامين العام للجامعة العربية الذى ادمن السقوط وبانت حقيقته فماذا جرى بالضبط ؟

تفيد التسريبات الاعلامية ان السلطات الجزائرية لاتريدها قمة باهتة وفارغةَ المضمون يَغُط خِلالها المُشاركون بالنّوم العميق مِثل مُعظم القمم إن لم تكُن كُل السّابقة.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يُريد أن تُؤرّخ القمّة القادمة التي سيتزعّمها لعودة سورية إلى الجامعة العربيّة، ومؤسّسة القمّة العربيّة بالتّالي، وإعادة التّوازن إلى العمل العربيّ المُشترك، وإنهاء هيمنة الدول الخليجيّة التي جمّدت هذا العمل، وأغرقت مُعظم الدول العربيّة في حروبٍ دمويّة، ونحنُ نتحدّث هُنا عن سورية وليبيا واليمن والعِراق على وجه الخُصوص.

ان تسعى الجزائر الى استعادة دورها المِحوريّ في الميدانَين العربيّ والعالميّ، بعد أن تجمّد هذا الدّور، وخرج مِن كُل المُعادلات لأكثر من عشرة أعوام بسبب حالة الشّلل والعجز لقِيادتها السّابقة، وسيطرة “مافيات” الفساد على قرارها السياسيّ الداخليّ والإقليميّ.

التّعافي الجزائريّ على الصّعد كافّة، يُؤشّر لعودةٍ قويّة للدبلوماسيّة الجزائريّة، التي افتَقدها العمل العربيّ المُشترك، وتصحيح خطَأ سنوات هيمنة المال الخليجيّ، بالتّواطؤ مع الولايات المتحدة في تدمير المشروع العربيّ المُشترك وضرب مراكزه الرئيسيّة، وفتح أبواب المَنطقة على مِصرعيها للمشاريع غير العربيّة، وأبرزها المشروع الإسرائيليّ.

الجزائر تريدها قمة مُختلفةً، وان لا تُعقَد إلا بحُضور سورية، وتصحيح خطأ تاريخي جرى ارتِكابه في مرحلةٍ من أسوأ مراحل الانهِيار العربي، ووضع حدٍّ للخِلافات واجتِثاث الفيروس الأخطر الذي يُهدِّد هذه الأمّة وهو “فيروس” الفِتنة والارتِهان للغرب الذي يُعتَبر الأكثر فتكًا وخُطورةً.