عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 4 مارس 2020

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* الصيحة :

الداخلية تنفي هروب نافع ب عربة نفايات

اول امتحانات المرحلة المتوسطة العام القادم

مجلس الوزراء :زيادات غير مسبوقة في الأجور

البرهان :ملتزمون بحماية الثورة ومساعدة الجهاز التنفيذي

التحقيق مع مدير مطار ولائي في تجاوزات مالية

صحيفة أمريكية :إنها خدمة دبلوماسيين خطوة مهمة

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* الجريدة:

إبراهيم الشيخ يكشف ل الجريدة أسباب عودته للعمل السياسي

لجان كسلا تكشف عن هوية المتغولين على اسمها في لقاء البوشي

ارتفاع حالات الإصابة بمرض مجهول باسكان ابوسعد ٥٠ حالة

البهجة الثورية تتمسك بعدم تعيين الولاة المدنيين

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* السوداني الدولية :

قطرات العين بمياه المواسير

محتجون بوسط دارفور يحرقون مركزاً للشرطة وينهبون أسلحة

بدء إجلاء الطلاب السودانيين من الصين

عرمان :ساعتزل العمل التنفيذي بعد توقيع اتفاق السلام

السودان يجهز غرف عزل لمرضى الكورونا

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* اليوم التالي :

المالية :لن نحجم عن الاعتراف بأي خطأ حال ثبوتة

زواره الصحة :لا وجود لحالات كورونا في السودان

الحكومة تجيز زيادة الأجور في أبريل المقبل

الخارجية :عمليات ترحيل الطلاب السودانيين من ووهان الصينية بدأت

البرهان :المفاوضات بين الحكومة والحركات تهدف إلى تحقيق سلام حقيقي

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* التيار :

الطاقة التعدين تقر بتورط المخلوع في فساد الذهب

المناصير يغلقون الطريق القومي احتجاجا على قطع كهرباء المشروع الزراعي

والي كسلا المكلف :رغم المتاريس زيارة حمدوك ناجحة

إثيوبيا تفجر مفاجأة جديدة بشأن سد النهضة

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* المجهر السياسي :

مبارك الفاضل :الفترة الانتقالية فاشله ولابد من انتخابات مبكرة

اسرة علي عثمان :قوات نظامية احتلت منزلنا ونعيش في ضيافة أقربائنا

البرهان :دارفور وقع عليها ظلم وعلينا جبر الضرر

الصحة تنفي تسجيل إصابات بكورنا في ام درمان

الجنائية الدولية :مستعدون لمحاكمة البشير بالخرطوم

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* الحداثة :

متاثرو سد مروي يغلقون طريق الخرطوم عطبرة

قادة عسكريون سابقون ب العدل والمساواة يعلنون تكوين مجلس انتقالي

معتمد الخرطوم يأمر بوقف الحملات ضد بائعات الشاي

مجلس الوزراء يجيز تقرير هيكل الأجور للعام ٢٠٢٠

لجان المقاومة بود مدني تنفذ وقفة احتجاجية بوزارة التربية والتعليم‏

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* أخبار اليوم:

– الإمارات تجلي 300 طالبا أغلبهم من السودانيين من ووهان.

– الدقير يوجه انتقادات لاداء الحكومة ويؤكد أهمية الشراكة مع الجيش في الفترة الانتقالية.

– مجلس الوزراء يجيز تقرير معالجة هياكل الاجور .

– الصحة : لا وجود لحالات إصابة بفيروس كورونا بمدينة أم درمان أو المستشفيات الخاصة بالخرطوم.

– بيان لوزارة الخارجية حول عملية إجلاء الطلاب السودانيين من ووهان الصينية.

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* الوطن:

– “150” ألف جنيه راتب الوزير بالحكومة

– عرمان يبدي زهده في المناصب ويعلن الاعتزال

– المهدي يقر بصعوبة الانتقال من “العسكرية للمدنية”

– حميدتي: تقدم في مفاوضات جوبا وبدء الترتيبات الأمنية خلال أيام

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* آخر لحظة:

– رسمياً .. زيادة الأجور وإشراك الشباب في المرحلة المقبلة

– الدقير: الحكومة لم توفق في حل الأزمة الاقتصادية

– الجنائية: مستعدون لمحاكمة البشير بالخرطوم

– السعودية توقف طلبات العمرة لـ)15( أبريل

– )30( ألف بائعة شاي بالخرطوم

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* صوت الأمة:

– المهدي: المؤتمر الوطني يمتلك أسلحة وأموال تصل لـ )15( ترليون جنيه

– الجنائية الدولية: مستعدون لمحاكمة البشير بالخرطوم

– الحكومة: زيادة الأجور الشهر المقبل

– البرهان: هناك ضرر وقع على الناس وعلينا جبره

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* النيل الدولية:

– مجلس الوزراء: زيادة الأجور تشمل القطاع الخاص

– اعلان حظر التجول بوسط دارفور بعد رشق نازحون لموكب الوالى

– نازحون ينهبون )١٠٩( بندقية ويحرقون عربات للشرطة بوسط دارفور

– الصحة تنفي تسجيل إصابات بـ )كورونا( في إم درمان

– بدء إجلاء الطلاب السودانيين من ووهان الصينية

– الدقير: متمسكون بالقصاص من قتلة الشهداء لتحقيق العدالة