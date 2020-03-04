ماهي حقيقة هروب نافع على نافع…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت وزارة الداخلية في السودان، حقيقة الانباء المتداولة بشكل واسع خلال الساعات الماضية عن محاولة هروب لقيادات من النظام البائد من سجن كوبر .

وقالت الوزارة على حسابها الرسمي بتويتر: “‏لا صحة لما تردد بوسائل التواصل الإجتماعي حول محاولات هروب نزلاء من السجن القومي بالخرطوم بحري (كوبر”، مشيرة الى انها مجرد اشاعات.

الجدير باذكر، تناقلت صفحات اعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي بالاضافة الى ناشطين عن محاولة هروب القيادي بالمؤتمر الوطني نافع علي نافع في عربة “نفايات” من سجن كوبر. المادة السابقة إبراهيم الشيخ : شخصيات عديدة طلبت مني التراجع عن استقالتي المقالة القادمة السعر التأشيري للدولار اليوم الاربعاء

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