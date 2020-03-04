إبراهيم الشيخ : شخصيات عديدة طلبت مني التراجع عن استقالتي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قطع القيادي بقوى الحرية والتغيير والمؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ، أنّ تراجعه عن الاستقالة ليس بسبب اتصال رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق البرهان به، وإنما جاء نتيجة استدعاءه من قبل المجلس المركزي للمؤتمر السوداني في اجتماعه الأخير ورفض المجلس بالإجماع لطلب استقالته.

وأضاف في تصريحاتٍ ” أنّه تلقى اتصالاتٍ من شخصياتٍ عديدة من بينهم البرهان وحمدوك وقبلهم الدقير وعبد القيوم، طلبوا منه التراجع عن الاستقالة والعودة للعمل السياسي.

وأقرّ بوجود تباينات في الرأي بينه والأمين العام للمؤتمر السوداني خالد عمر”سلك”.

وكشف عن تفاصيل الخلاف بينه وحميدتي وكذلك المواقف المتباينة بين المؤتمر السوداني وحزب الأمة في بعض القضايا.

وسخر إبراهيم من الذين يطالبون المؤتمر السوداني بعدم استقطاب أعضاء لجان المقاومة.