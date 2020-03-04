شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قطع القيادي بقوى الحرية والتغيير والمؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ، أنّ تراجعه عن الاستقالة ليس بسبب اتصال رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق البرهان به، وإنما جاء نتيجة استدعاءه من قبل المجلس المركزي للمؤتمر السوداني في اجتماعه الأخير ورفض المجلس بالإجماع لطلب استقالته.
وأضاف في تصريحاتٍ ” أنّه تلقى اتصالاتٍ من شخصياتٍ عديدة من بينهم البرهان وحمدوك وقبلهم الدقير وعبد القيوم، طلبوا منه التراجع عن الاستقالة والعودة للعمل السياسي.
وأقرّ بوجود تباينات في الرأي بينه والأمين العام للمؤتمر السوداني خالد عمر”سلك”.
وكشف عن تفاصيل الخلاف بينه وحميدتي وكذلك المواقف المتباينة بين المؤتمر السوداني وحزب الأمة في بعض القضايا.
وسخر إبراهيم من الذين يطالبون المؤتمر السوداني بعدم استقطاب أعضاء لجان المقاومة.
كانت هذه تفاصيل خبر إبراهيم الشيخ : شخصيات عديدة طلبت مني التراجع عن استقالتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.