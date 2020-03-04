قيادي بتجمع المهنيين يعتدي بالضرب على طليقته…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قررت محكمة مختصة في شئون الجنايات بضاحية الخرطوم شرق تأجيل محاكمة قيادي بتجمع المهنيين بتهمة تسيبب جروح بيسطة لمطلقته وذلك بعد ان فشل الطرفان الى التوصل الى الصلح وحددت المحكمة جلسةالحادي عشر من مارس الجارى لسماع المتحرى وحسب الاتهام ان السلطات كانت قد واوقفت قيادي بتجمع المهنيين بتهمة ضرب زوجته وممارسة العنف عليها منذ شهر العسل وحتى تطليقها بواسطة المحكمة. المادة السابقة إستمرارعمليات تحجير مواشي الصادر المقالة القادمة إبراهيم الشيخ : شخصيات عديدة طلبت مني التراجع عن استقالتي

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