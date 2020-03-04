إستمرارعمليات تحجير مواشي الصادر

الخليج 365 : شددت الإدارة العامة للمحاجر وصحة الحيوان، على سير عمليات تحجير مواشي الصادر جيداً ، وذلك وفق أذونات الاستيراد.

وقال مدير المحاجر د. يحيى سبيل في حديثه أمس لـ(السوداني) إن الإدارة استملت أذونات جديدة بعد اكتمال إجراءاتها الإدارية بوزارة الصناعة والتجارة، وأضاف: الإدارة لديها مخزون كافٍ من الأمصال يلبي حاجة الصادر، مشيراً إلى أنه ربما تبدأ عمليات التحجير بالخوي غداً الخميس حال إكمال المصدرين إجراءاتهم الخاصة بالأذونات ودفع المقدمات.

من جهة أخرى، يشهد صباح اليوم، تدشين وزارة الثروة الحيوانية عمليات الصادر لمصر بمحجر أمدرمان. المادة السابقة (البرشلوناب) يتوعدون ريان الظاهر المقالة القادمة قيادي بتجمع المهنيين يعتدي بالضرب على طليقته…

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