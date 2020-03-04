(البرشلوناب) يتوعدون ريان الظاهر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : توعد عدد كبير من أنصار ومشجعي فريق برشلونة مذيعة قناة النيل الأزرق ريان الظاهر بالثأر والهزيمة عما قريب، وذلك بعد سخريتها من فريقهم عقب هزيمته أمام غريمه التقليدي ريال مدريد ضمن كلاسيكو الأرض، حيث كتبت الظاهر على صفحتها بفيس بوك: (برشلونة في فتيل).!

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