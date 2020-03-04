شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكد أبطال فيلم ستموت في العشرين أن انتشار فيروس كورونا بالبحرين أدى إلى تأجيل عرض الفيلم الذي كان مقرراًً عرضه أمس الأول بقاعة المحاضرات بمتحف البحرين الوطني ضمن فعاليات مهرجان ربيع الثقافة في نسخته الخامسة عشرة بالعاصمة البحرينية المنامة والذي انطلق قبل أسبوع وقررت إدارة المهرجان تأجيل جميع الفعاليات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر (كورونا) يؤجل عرض ستموت في العشرين بالبحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.