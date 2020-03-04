نجوم في اسطنبول برنامج يثير تساؤلات الأسافير

الخليج 365 : عدد من التساؤلات دفع بها رواد المواقع الإلكترونية على صفحاتهم الشخصية متسائلين عن المعايير التي تم بها اختيار بعض المشاركين ببرنامج نجوم اسطنبول الذي سيتم تصويره بتركيا ويبث خلال الشاشة الزرقاء بالشهر الفضيل من جانب آخر اشتبك بعض المشاركين في البرنامج بعدد من الصحفيين الفنيين الذين تساءلوا عن الجهة التي ترغب في البرنامج وقالت إحداهن بشيء من السخرية (رسل لينا أردوغان وحلف مانرجع).

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