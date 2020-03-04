شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف مصدر مقرب من الفنان أبوعركي البخيت أن سبب اعتذاره عن إحياء الحفل الجماهيري بإمارة أبوظبي يعود إلى عدم التزام الجهة المنظمة التي ألغت الحفل الأول بسبب ظرف صحي لمنظم الحفل والذي كان من المؤمل أن يقام بعيد الحب وعادت ذات الجهة لتجديد الارتباط بعركي مرة أخرى لإحياء حفل الجمعة القادم إلا أنهم لم يلتزموا بإرسال الفيز والالتزام المالي حسب وعدهم مما أدى إلى مبادرة عركي بالاعتذار لجمهوره بالإمارات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لهذا السبب… أبوعركي يعتذر عن الحفل الجماهيري بالإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.