من الآخر ماذا عن الفاخر ..؟.. بقلم زاهر بخيت الفكي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كُنّا عندما نسأل عن أشياء حاول القوم دسدستها وأرادوا تمريرها في لياليهم المُدلهمة وتتسرّب إلينا أخبارها ، كانوا يتجاهلونا تماماً وينظرون إليك نظرة ساخرة كُلها ريبة ولسان حالهم يقول من أين لك بهذه يا هذا ويسارعون بنفي الخبر باقتضاب ، ويا خبر الليلة بقروش باكر مجان وكل ما فعلوه للأسف تكشّف لنا والنهاية كما ترى عزيزي القارئ كانت مُحزنة والواقع كئيب ، وما بُنيَ على غير الحق لن يصمُد ومصيروا المخفي يبين.

واجتهدنا في ذهاب القوم على أمل أن يطل فجر الخلاص وفي ضوء شمسه الساطعة نبني بلدنا ونتخلّص بمعاونتنا لبعضنا البعض من كُل المُعوقات ونسعى بجد في إزالة كُل المتاريس لبناء درجات سُلم الغد ولن نستطيع أن نبني شيئاً ما دُمنا ننتهج نفس النهج ونقتفي الأثر ونفعل ما كان سبباً في تدهور وتخلف البلاد عن ركب الأمم.

أيُعقل هذا يا هذا ..؟

عندما سألناك من قبل أيها الخبير الاقتصادي (العالمي) في هذه الزاوية عن رؤيتك لحل مُعضلة الاقتصاد الكارثية في بلادنا أجبتنا بثقة لا تخلو من غرور بأنّ الأمور تحت السيطرة ولن تدنو المالية من رفع الدعم عن ما تبقى من مدعوم ولن تكون في عامنا هذا أي إضافات ضريبية ولا مزيد من الأتاوات ، وما تعلمناه من عقود الإنقاذ ومن كثرة تصريحات ساستها التي لم تنتهي ولم تصدُق في غالبها جعلنا لا نُصدق أو نفرح بأي كلام يُقال ولن نستطيع أن نُروّج له في أعمدتنا حتى لا نكون سبباُ في فرحٍ كاذب نُسوِّقه للبسطاء وتسير به ركبانهم وهم ينتظرون منّأ معلومة صحيحة تُخفف عنهم بعض الضيق الذي استحكمت حلقاته وضاقت مخارجه.

سألنا عن الميزانية فكانت الردود حاضرة أنّ أصدقاء السودان جاهزون لدعم الميزانية والفاجعة أنهم حضروا وما فعلوا شيئاً وما أظنهم أن يفعلوا ونحن لم نُبارح بعد مربعات الفوضى والعبث.

الدولار يُحلِق عالياً والأسعار جعلت التجار يرأفون بنا ويتنازلون من جشعهم القديم حتى لا تضعف القوة الشرائية الضعيفة أصلاً وحتى لا تُصيب أسواقهم حالة من الكساد تُدخلهم في خُسائر وتُعرِض بضائعهم للبوار ، والحل الذي طرحتموه لإيقاف زحف الدولار وإعادة سكناته هو الاتفاق مع شركة الفاخر لتصدير الذهب وتوفير العملات الصعبة لمقابلة احتياجات المواطن الضرورية ولن نبرح محطة الفاخر بلا أسئلة والشكوك تزداد والصُحف تورد كُل يوم في معلومة تُعيدنا إلى ما كان يفعله الجماعة فينا والشركات الوهمية تُمنح كُل شئ مُقابل لا شئ.

من الآخر أخبرنا ماذا فعلت الفاخر في مسألة الدولار وماهي التسهيلات الممنوحة لها ومقابل شنو..؟

عزيزي البدوي الاستقالة تُضيف ولا تخصم شيئاً من المُقِر بفشله والعازة يا سيدي ولّادة.

ولنا عودة إن أطال الله في الآجال..