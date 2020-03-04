المالية تكشف حقائق استيراد السلع الاستراتيجية

الخليج 365 :

أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، أنّها ستعقد مُؤتمراً صَحفياً غداً الخميس لتبيان الحقائق عن استيراد السلع الاستراتيجية، وقالت إنّها ستعرض المعلومات كافّة حول هذا الموضوع بشفافيةٍ ووضوحٍ.

وقال وزير المالية إبراهيم البدوي في منشور على صفحته بـ”فيسبوك” أمس، إنه راجت خلال الأيام القليلة الماضية اتّهامات للوزارة ولجهات ذات صلة باستيراد سلع استراتيجية وفق عُقُود مُعلنةٍ مع الوزارة، وأكد أنّ للشعب السوداني ومصالحه الأولوية القُصوى، و”لن تكون الوزارة في موضعٍ لا يخدم هذه المصلحة، كما لن تكون في موضعٍ يخدم مصلحة أيّ جهة كانت طالما لم تتّسق تلك المصلحة مع مشروع التغيير المنشود”، وشدّد على أنّ الوزارة لن تحجم عن الاعتراف بأيِّ خطأ والإعلان عنه حَال ثُبُوته بالوقائع والأدلة.

وكانت اتّهامات طَالَت وزارة المالية الأيام الماضية عن تعاقُدات مع شركة الفاخر حول استيراد عددٍ من السلع الاستراتيجية دُون عطاءٍ.