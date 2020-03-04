شركة أمريكية تتعاقد على توريد (10) آلاف جهاز ري محوري للسودان

الخليج 365 :

أعلنت شركة “زادنا” العالمية للاستثمار المحدودة عن زيارة وفد أمريكي كبير من شركة “فالمنوت” الأمريكية، أمس (الثلاثاء)، وهي تعد أكبر شركة على مستوى العالم لإنتاج وتكنولوجيا أجهزة الري المحوري، كاشفة عن نيتها توريد (10) آلاف جهاز ري محوري.

وقال مدير التمويل بشركة “زادنا” ومنسق الاتصال مع الشركة الأمريكية “عادل عبد الوهاب محمد أحمد” في تصريح صحفي أمس “تعاقدنا معهم لاستيراد (10) آلاف جهاز ري محوري خلال السنوات الخمس القادمة، وقد تم حتى الآن وصول ألف و(400) جهاز ري في السودان وسوف تأتي البقية تباعا”.

وأشار بحسب ما نشرته “وكالة السودان للأنباء” إلى أن هذه الزيارة للوفد الأمريكي تأتي في إطار متابعتهم مع شركة “زادنا” لتنفيذ مشاريع الري المحوري في السودان والوقوف على المراكز التدريبية التي أنشأتها “زادنا” خصيصاً للتدريب على هذه التكنولوجيا الزراعية المتقدمة بالكدرو وعطبرة.

وأكد “عادل” أن شركة “زادنا “لها علاقة إستراتيجية مع شركة “فالمنوت” الأمريكية وتمتلك حق التوكيل الحصري لتركيب وتوزيع أجهزة الري المحوري في السودان. وأضاف “هذه العلاقة الإستراتيجية بيننا امتدت منذ 12 عاماً”.