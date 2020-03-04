حكومة قحت والانبطاح المستمر….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يقول الله تعالى في كتابه العزيز ( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم..)

المتابع للأحداث السودانية في السنوات القليلة الماضية يدرك معنى هذه الآية الكريمة بوضوح تام، فالمجتمع السوداني معروف عنه بانه مجتمع متدين، ففي كل حادثة تمس كرامة وكبرياء ومقدسات الدين الإسلامي تجد السوداني في الطليعة يدافع بنفسه وماله وقلمه وفكره عن دينه ومقدساته، وكما هو معلوم عن عاصمة اللاءات الثلاث الخرطوم التي رفضت الذل والهوان وطالبت بكرامة الإنسان المسلم ورفضت كل انواع التطبيع مع العدو الصهيوني الظالم المخادع والجبان، اتت حكومة قحت بشقيها المدني والعسكري وكأنها لم تقرأ التاريخ، متلهفة ومشتاقة إلى التطبيع مع هذا العدو الغاشم ظنا منها بأنها ستحول البلاد إلى جنة تجري من تحتها الأنهار ، قد سبقها نظام البشير عندما طبع مع آل سعود وآل زايد ربائب بني صهيون، فلم يجد منهم الا الغدر والخيانة، فها هو اليوم في المكان الذي لا يحسد عليه، فنظام البشير عندما كانت علاقاته سيئة مع آل سعود وبني صهيون كان الدولار يعادل جنيهين ونصف وكان الجنيه يعادل ٢ ريال سعودي، ولم تكن هناك صفوف للخبز او الوقود والقارئ الكريم يمتلك المعلومات الكافية عن هذا الموضوع.

هرول البرهان وحمدوك للقاء نتنياهو وقبله لقاء ابن سلمان وابن زايد حتى يحذف اسم السودان من قائمة الارهاب وقبل انعقاد مؤتمر المانحين، فماذا وجدوا؟ هل وجدوا أكثر مما وجده البشير ؟ هل حذف اسم السودان من قائمة الارهاب؟ هل تم التوافق على عقد مؤتمر المانحين الذي مقرر انعقاده في شهر ابريل المقبل؟ وهل حلت مشكلة صفوف الخبز والوقود ….؟

مؤتمر المانحين الذي مقرر انعقاده في شهر أبريل القادم تم تأجيله إلى شهر يونيو وذلك للتحقق من الشفافية في الإنفاق العام والإنفاق العسكري والإصلاحات الاقتصادية ورفع الدعم عن الوقود، نعم رفع الدعم عن الوقود الذي سوف يؤدي بزيادة الاسعار في كل شيء ويضيق الخناق على المواطن المخنوق اصلا، أنه الموت ياسادة …

هل تصمد حكومة قحت إلى يونيو في ظل انعدام الوقود….؟

على المسؤولين في قحت عدم التعويل على الخارج وخصوصا أمريكا وإسرائيل وآل سعود لانهم هم سبب الأزمة الاقتصادية والسياسية في السودان وعليهم النظر إلى الداخل فالسودان بلد غني بثرواته المادية والبشرية، وعليهم الاستفادة من هذه الثروات والخروج بالبلاد إلى بر الأمان.

اللهم أحفظ بلادنا من الفتن والمحن وسائر بلاد المسلمين.