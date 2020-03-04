وزارة الداخلية: لاصحة لهروب نزلاء من سجن كوبر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت وزارة الداخلية في السودان، حقيقة الانباء المتداولة بشكل واسع خلال الساعات الماضية عن محاولة هروب لقيادات من النظام البائد من سجن كوبر .

وقالت الوزارة على حسابها الرسمي بتويتر: “‏لا صحة لما تردد بوسائل التواصل الإجتماعي حول محاولات هروب نزلاء من السجن القومي بالخرطوم بحري (كوبر”، مشيرة الى انها مجرد اشاعات .

الجدير باذكر، تناقلت صفحات اعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي بالاضافة الى ناشطين عن محاولة هروب القيادي بالمؤتمر الوطني نافع علي نافع في عربة “نفايات” من سجن كوبر.