مفصولو الخارجية: سنرفع تظلمنا إلى البرهان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال دبلوماسيون تم فصلهم بقرار من لجنة إزالة التمكين إنهم يلتمسون ضمير العدالة لدى كل من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك.

وقال المتحدث باسم المفصولين خالد موسى لـ” السودانى” إمس إنهم يرفعون تظلمهم إلى البرهان الذي أكد في أكثر من مناسبة حيادية الخدمة المدنية وعدم الفصل التعسفى إلا عبر قوانين الخدمة المدنية، وإلى حمدوك وهو يقود جهود الفترة الانتقالية لتحقيق التحول الديمقراطي الذي تمثل فيه المواطنة أساس الحقوق والواجبات. وكشف موسى عن شروعهم فعليا في مناهضة قرار فصلهم عبر لجنة الاستئناف، وأبدى أمله في أن تنظر لجنة الاستئناف ” بعين الاعتبار” لقضيتهم العادلة خاصة للمفصولين الذين دخلوا الوزارة عبر الإجراءات الرسمية، وأكد موسى أنهم سيتخذون خطوات قانونية يخاطبون بها كل المؤسسات القانونية والعدلية المعنية، ووصف موسى قرار الفصل بسبب التمكين الاجتماعى بأنه تصنيف سياسي يوحي بوجود محاصصة قبلية وإثنية ومناطقية، مؤكدا أن وزارة الخارجية تضم جميع القبائل والإثنيات الموجودة في السودان، ونأى موسى بنفسه عن التعليق على الظلم الذي لحق برصفائهم عندما فصلهم النظام السابق دون أن يمنحوا فرص الاحتجاج والاستئناف ضد القرار، وأشار إلى أن قضيتهم “مهنية بحتة”. وتابع “وأظن أن أسس العدالة إذا طبقت بحياد وبمهنية وتجرد بحت فإن هذه المجموعة يجب ألا تفصل”.

صحيفة السوداني