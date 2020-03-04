لجنة لدراسة ومراجعة قانون التعليم الخاص

التاريخ: 04-مارس-2020
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شكلت لجنة المعلمين لجنة مصغرة لدراسة ومراجعة قانون التعليم الخاص، وتعهدت اللجنة بتصحيح البنود التي وردت في القانون والتي اعتبرتها مجحفة في حق التعليم الخاص، مثل بند الأيلولة والذي يطالب بأيلولة المدارس الخاصة للتعليم الخاص حال وفاة مالكها، بجانب بنود أخرى تتطلب وقفات تصيحيحة.
وقالت عضو اللجنة درية محمد بابكر بحسب صحيفة آخر لحظة، إن لجنة المعلمين قررت تكوين اللجنة الثلاثية لعرض ومناقشة قانون التعليم الخاص الجديد الذي وضعته لجنة من قبل وزير التربية والتعليم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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