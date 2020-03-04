صحيفة أمريكية: إنهاء خدمة أكثر من (100) دبلوماسي خطوة مُهمّة

وصفت صحيفة “فوكس نيوز” الأمريكية، إنهاء الحكومة الانتقالية السودانية لأكثر من مائة دبلوماسي من قِبل لجنة إزالة التّمكين، بأهم الخطوات لإنهاء قبضة نظام البشير، ومن ثَمّ تمهيد الطريق لتجديد العلاقات الاقتصادية مع المُجتمع الدولي.

وقالت: “هذا جُزءٌ من العديد من الإجراءات التي اتّخذتها الحكومة مُؤخّراً لاستعادة مصداقية ونزاهة السِّياسة السُّودانية في مُواجهة القُيُود الاقتصادية الصارمة التي فرضها المُجتمع الدولي على نظام البشير”.

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وبحسب صحيفة الصيحة ، اعتبرت اتفاق الحكومة والجماعة المُتمَرِّدة على تسليم الرئيس المخلوع وأربعة آخرين إلى المحكمة الجنائية الدولية فاتحة التطبيع السِّياسي مع المُجتمع الدولي والتي تُوِّجت بزيارة الرئيس الألماني فالتر شتاينماير للسودان بعد عُقُودٍ من القطيعة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )