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السعودية توقف طلبات العمرة لـ(15) أبريل

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التاريخ: 04-مارس-2020

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السعودية توقف طلبات العمرة لـ(15) أبريل

أعلنت وكالات السفر والسياحة بالمملكة العربية إعفاء جميع التذاكر والقسائم من القيود والغرامات للرحلات المغادرة من وإلى السعودية، مع تطبيق مجموعة من الإجراءات أهمها أن بداية تطبيق قرار الإعفاء كان من 26 فبراير الماضي وسيستمر حتى 31 مارس الجاري.

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كما أعلنت وكالات السفر والسياحة بالسعودية خلال بيان رسمي بحسب صحيفة آخر لحظة، عدم قبول أي طلب لحجوزات مجموعات العمرة واسترداد بدون رسوم للتذاكر أو القسائم لجميع حجوزات المجموعات، وذلك حتى نهاية 15 أبريل القادم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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