التاريخ: 04-مارس-2020 فى : أخبار 1 مشاهدة كشف نائب رئيس الحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار ياسر عرمان رئيس وفد الحركة المفاوض عن اعتزاله العمل التنفيذي بالحركة الشعبية أو الحكومة عقب التوقيع على الاتفاق النهائي بين الحكومة والجبهة الثورية. Advertisements وبحسب صحيفة آخر لحظة، قال عرمان للمصادر: لن أسعى لأي منصب تنفيذي سواء في الحركة أو الحكومة وهذا عهد قطعته على نفسي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر عرمان: سأعتزل العمل التنفيذي بعد السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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