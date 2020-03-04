حميدتي: بدء الترتيبات الأمنية خلال الأيام المُقبلة

عاد النائب الأول لرئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” للبلاد أمس، قادماً من دولة جنوب السودان، وكان في استقباله بمطار الخرطوم الأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي.

وقال “حميدتي” في تصريح صحفي، إن الزيارة كانت بدعوة من الرئيس سلفا كير ميارديت، وتم خلالها التشاور حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بالجنوب، وأضاف “توصلنا لوفاق في تشكيلها خلال الأيام القليلة القادمة”.

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وبحث حميدتي خلال لقائه مع سلفا ونائبه الأول رياك مشار بالقصر الرئاسي بجوبا أمس، تطورات تنفيذ اتفاق سلام جنوب السودان. وأطمأن على مستوى التعاون بين أطراف السلام بدولة الجنوب، وعزمها العمل معاً لتنفيذ بنود الاتفاق، ووقف على خطوات التشكيل الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية.

وبحسب صحجيفة الصيحة ، نوه حميدتي إلى عقده اجتماعات مع رؤساء اللجان من الجانب الحكومي وقادة المجموعات ورؤساء اللجان من حركات الكفاح المسلح في مساري دارفور والمنطقتين ــ جناح عقار، وأكد أن التفاوض يسير بصورة طيبة، وتوقع تقدماً كبيراً في مسيرته لما لمسه من روح طيبة بين الأطراف، وأشار إلى بدء الترتيبات الأمنية خلال الأيام المقبلة، وأوضح أن كل الخطوات تُبشّر بتحقيق السلام في القريب العاجل.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )