أسرة “علي عثمان” : قوات نظامية إحتلت منزلنا ونعيش في ضيافة أقربائنا

التاريخ: 04-مارس-2020
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كشفت أسرة علي عثمان محمد طه عن تفاصيل الإستيلاء على منزلها الكائن بالخرطوم في أعقاب مغادرهتم الى تركيا في رحلة علاجية وهددت باللجوء الى القضاء .
وقال نجل “طه” ” مصعب ” أنهم تفاجأوا عند عودتهم نهاية يناير الماضي من تركيا عقب إجراء عملية (غضروف رقبة) لوالدتهم باحتلال منزلهم من قبل قوات نظامية مدفوعة من لجنة إزالة التمكين ، الأمر الذي أثار دهشتهم لاعتبار أن هذا منزلهم وكل مقتنياتهم مازالت فيه وتم الإستيلاء عليه دون سابق إنذار .
وبحسب صحيفة المجهر ،قال : تعجبنا للقرار وطلبنا مقابلة اللجنة أو إحضار صورة من القرار الذي تم بواسطته الإستيلاء على المنزل ، لكن طلبنا قوبل بالرفض ، وتقدمنا بطلب إستعجال مرضي لمقابلة اللجنة للسماح لنا باستخدام المنزل لان الوالدة بحاجة لعناية ، ونحن الأن بصدد اتخاذ إجراءات قانونية للجهات العليا لرد حقوقنا ، هذا منزل الوالد وكل الأوراق موجودة ولهعم أن يطلعوا عليها .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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