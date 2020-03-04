بالفيديو.. معلمة بإحدى المدارس السودانية تغني (أمي الله يسلمك) بشكل خرافي.. تشعل مواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء: (ترباس في فتيل ومفروض يخليها ليها)

طالب ناشطون على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الهرم الفني السوداني كمال ترباس بتبني أستاذة قامت بترديد أغنيته الشهيرة (أمي الله يسلمك) خلال احتفال أقامته المدرسة التي تعمل فيها حسبما كتب نشطاء بارزون على فيسبوك.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد قدمت المعلمة الأغنية بشكل وصفه المتابعون بــ(الخرافي) وذلك إعجاباً منهم بصوتها الجميل إضافة لحضورها الرائع الذي يدل على تمتعها بإمكانيات كبيرة.

Advertisements

ولم تخلو تعليقات البعض داخل المقطع من السخرية كعادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً فيسبوك, وقد رصد محرر موقع النيلين أبرز التعليقات الساخرة منها تعليق يقول صاحبه (ترباس مفروض يكتب تنازل عن الأغنية للمعلمة) وتعليق آخر (الأستاذة أدخلت ترباس وجميع من ردد أمي الله يسلمك في فتيل).

الجدير بالذكر أن أغنية (أمي الله يسلمك) تعد من أشهر الأغنيات السودانية التي تحكي عن عظمة ومحنة الأم وقد صاغ كلماتها الشاعر الكبير التجاني حاج موسى وقام بتلحينها وأدائها الأستاذ كمال ترباس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)