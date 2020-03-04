الدقير : الجيش شريك اصيل لقوى الحرية والتغيير

أكد رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير ان رؤية حزبه تمثيل لجان المقاومة و المرأة في المجالس التشريعية موضحاً أن الثورة تحققت بجهد الشباب و بحضور طاغي للمرأة.

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وبحسب صحيفة السوداني الإلكترونية ، أكد الدقير لدى مخاطبته اليوم ” الثلاثاء” اجتماع تنسيقية لجان المقاومة وتجمع المهنيين بمصنع سكر سنار على أهمية وجود الجيش في الفترة الانتقالية كشريك اصيل لقوى الحرية والتغيير ، مشيرا إلى أن الوثيقة الدستورية تؤسس لهذه الشراكة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )