(الجنائية): مستعدون لمحاكمة البشير بالخرطوم

أعربت المحكمة الجنائية الدولية، “الثلاثاء” عن استعدادها لمحاكمة المتورطين السودانيين في الجرائم التي ارتكبت بإقليم دارفور غربي البلاد، وفي مقدمتهم الرئيس السابق عمر البشير بمقرها في لاهاي أو الخرطوم.

وقال مكتب المدعي العام للمحكمة فاتو بنسودا “نطالب السلطات السودانية بالانخراط في محادثات، والتعاون معنا، من أجل ضمان تحقق العدالة لضحايا الجرائم الفظيعة في دارفور”.

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وبحسب صحيفة السوداني الإلكترونية ، أضاف “المحكمة مستعدة لمحاكمة المتورطين في هذه الجرائم في لاهاي بهولندا، أو في قاعة محكمة بالسودان، وأكد أنه على السودان التعهد للمحكمة بأن المتهمين بارتكاب الجرائم في دارفور، وبينهم البشير، سيخضعون للمحاكمة.

وكان مكتب بنسودا ذكر في وقت سابق أنه يشجع “التصريحات العلنية التي أدلى بها مسؤولون سودانيون رفيعو المستوى، والتي تشير إلى الالتزام بالمساءلة فيما يتعلق بدارفور”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )