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وزير الخزانة الأمريكي يعرب عن أسفه إزاء عدم حضور إثيوبيا لاجتماع سد النهضة الأخير

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manal 0 تبليغ

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التاريخ: 04-مارس-2020

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وزير الخزانة الأمريكي يعرب عن أسفه إزاء عدم حضور إثيوبيا لاجتماع سد النهضة الأخير

أعرب وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منشن عن أسفه لتخلف إثيوبيا عن حضور اجتماع سد النهضة بواشنطن مع كل من مصر والسودان الذي عقد يوم الخميس الماضي.

وبحسب صحيفة السوداني الإلكترونية ، إن مفاوضات سد النهضة استمرت على مدى 5 أعوام دون إحراز أي تقدم ، إلا أن واشنطن أحرزت تقدما كبيرا خلال فترة وجيزة.

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وأضاف أن سد النهضة يمكن أن يكون مصدرا للطاقة بالنسبة لإثيوبيا وكذلك مصدر قلق كبيرا بشأن السلامة وتوفير المياه بالنسبة لدولتي المصب، مصر و السودان.

 

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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