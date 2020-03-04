تخلف (6) سودانيين بووهان عن السفر

أكدت السفارة السودانية بالصين مرور عمليات اجلاء الطلاب من مقار اقامتهم بمدينة ووهان الى المطار بشكل سلس ودون اية عوائق.

وكشف القائم بأعمال السفارة السودانية ببكين السفير عصام الدين خضر في تصريح (السوداني) عن تخلف (6) طلاب عن الرحلة، لجهة تفضيلهم لخيار البقاء في الصين وعدم السفر الى الامارات ومنه الى السودان عقب اكمال فترة العزل.

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واشار خضر الى ان جميع السودانيين بخير وأوضاعهم الصحية على أفضل ما يكون، مبينا ان الطائرة ستقلع في التاسعة من مساء اليوم

وبحسب صحيفة السوداني الألكترونية ، كانت وزارة الخارجية قد اصدرت بيانا أكدت فيه بداية عمليات الاجلاء للسودانيين المقيمين في ووهان الى المطار عقب اكتمال الترتيبات المتعلقو بهبوط الطائرات مع السلطات الصينية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )