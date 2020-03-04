ليبيا تحول الرحلات الجوية من طرابلس إلى مصراتة وسط قصف عنيف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية طرابلس، في وقت متأخر أمس الثلاثاء، إنه حول جميع الرحلات الجوية إلى مدينة مصراتة، بسبب القصف في المنطقة بعد تصاعد القتال في الأيام الأخيرة.

موسكو – سبوتنيك. وزاد إطلاق الصواريخ والقصف باتجاه المطار في أواخر الأسبوع الماضي، بعد فشل جهود الأمم المتحدة لجمع الأطراف المتحاربة في جنيف في تحقيق أي تقدم. وأعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص غسان سلامة استقالته يوم الاثنين.

وأدى إطلاق الصواريخ إلى إغلاق مطار معيتيقة مرارا في الأيام الأخيرة، وتم تعليق الرحلات الجوية معظم الوقت، وقال مصدر عسكري في قوات الشرق، إنه تم استهداف المنشآت التركية هناك.

وقال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا يوم الأحد، إن حكومة الوفاق ستتحول قريبا من الدفاع إلى الهجوم من أجل إبعاد قوات حفتر عن العاصمة، وفقا لرويترز.