هكذا علق أمير قطر على توقيع اتفاق السلام بين أمريكا وحركة “طالبان”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا، مساء أمس الثلاثاء، مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، بعد أيام من اتفاق إحلال السلام الذي وقع بين أمريكا وحركة “طالبان” في الدوحة.
وحسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”: “جرى مناقشة آخر تطورات الأوضاع في أفغانستان وبالأخص فيما يتعلق باتفاق إحلال السلام الذي تم توقيعه مؤخرا في الدوحة بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان”، مؤكدة ان الرئيس الأفغاني “أثنى على جهود دولة قطر التي أسهمت في التوصل لهذا الاتفاق التاريخي”.
من جانبه، أكد أمير قطر استمرار الدوحة في بذل الجهود التي من شأنها المساعدة في إجراء الحوار بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان للتوصل لاتفاق سلام آخر بين الطرفين يؤدي إلى استتباب الأمن والاستقرار في أفغانستان.
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