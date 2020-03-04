العلماء يحددون فئة الأشخاص الأقل تعرضا للإصابة بفيروس “كورونا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حدد العلماء الصينيون من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فئة الأشخاص الأقل تعرضا للإصابة بفيروس “كوفيد-19”.

ووفقًا لإحصائيات العلماء الصينيين، على أساس تحليل بيانات أكثر من 70 ألف حالة، هناك 1 في المئة فقط من الأطفال والمراهقين (حتى عمر 19) المصابين بالفيروس الجديد.

ويعتقد علماء الفيروسات الروس، أن هذه النسبة ترتبط بنظام المناعة القوي لدى الأطفال، بحسب صحيفة “إزفيستيا”. في الوقت نفسه، وفقًا للخبراء، فإن المعلومات حول هذه المسألة غير كافية بعد.

ووفقا لرأي العلماء، فإن الأشخاص الأكثر تعرضا للفيروس هم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والذين يعانون من أمراض مزمنة.

سبوتنيك