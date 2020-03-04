التاريخ: 04-مارس-2020
3 مشاهدة
تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية
الصيحة:
* الداخلية تنفي هروب نافع بـ (عربة نفايات)
* أول امتحانات المرحلة المتوسطة العام القادم
* مجلس الوزراء: زيادات غير مسبوقة في الأجور
الجريدة:
* ابراهيم الشيخ يكشف لـ (الجريدة) أسباب عودته للعمل السياسي
* تجاوزات في تحصيل رسوم على تصاديق الوقود بالجزيرة
* لجان كسلا تكشف عن هوية المتغولين على اسمها في لقاء البوشي
السوداني:
*سيارات تتبع لـ (المركزي) تتسبب في ارتفاع اسعار الذهب والدولار
* انتشار واسع لتجار العملة بوسط الخرطوم.. (المالية) تدافع عن صفقة (الفاخر)
* الحكومة: زيادات غير مسبوقة في الأجور
المجهر:
*(مبارك الفاضل): الفترة الانتقالية فاشلة ولا بد من انتخابات مبكرة
* أسرة (علي عثمان): قوات نظامية احتلت منزلنا ونعيش في ضيافة اقربائنا
آخر لحظة:
* رسمياً.. زيادة الأجور واشراك الشباب في المرحلة المقبلة
* الدقير: الحكومة لم توفق في حل الأزمة الاقتصادية
* الجنائية: مستعدون لمحاكمة البشير بالخرطوم
الدار:
* الصحة تنفي تسجيل إصابات بـ (كورونا) في أم درمان
* تشكيل لجنة لدراسة ومراجعة قانون التعليم الخاص
* طبيبة نفسية تفجر المفاجأة في قضية مقتل زوجي الدناقلة
* والد شهيد الترس يكشف القصة الكاملة لاستشهاده برصاصتين
* الخارجية: بدء ترحيل الطلاب السودانيين من (ووهان) معقل كورونا
* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان العلم في حياتنا للاساس والكيمياء للثانوي
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاربعاء الموافق 4 مارس 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.