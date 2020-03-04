أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاربعاء الموافق 4 مارس 2020م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية

الصيحة:

* الداخلية تنفي هروب نافع بـ (عربة نفايات)

* أول امتحانات المرحلة المتوسطة العام القادم

* مجلس الوزراء: زيادات غير مسبوقة في الأجور

الجريدة:

* ابراهيم الشيخ يكشف لـ (الجريدة) أسباب عودته للعمل السياسي

* تجاوزات في تحصيل رسوم على تصاديق الوقود بالجزيرة

* لجان كسلا تكشف عن هوية المتغولين على اسمها في لقاء البوشي

Advertisements

السوداني:

*سيارات تتبع لـ (المركزي) تتسبب في ارتفاع اسعار الذهب والدولار

* انتشار واسع لتجار العملة بوسط الخرطوم.. (المالية) تدافع عن صفقة (الفاخر)

* الحكومة: زيادات غير مسبوقة في الأجور

المجهر:

*(مبارك الفاضل): الفترة الانتقالية فاشلة ولا بد من انتخابات مبكرة

* أسرة (علي عثمان): قوات نظامية احتلت منزلنا ونعيش في ضيافة اقربائنا

آخر لحظة:

* رسمياً.. زيادة الأجور واشراك الشباب في المرحلة المقبلة

* الدقير: الحكومة لم توفق في حل الأزمة الاقتصادية

* الجنائية: مستعدون لمحاكمة البشير بالخرطوم

الدار:

* الصحة تنفي تسجيل إصابات بـ (كورونا) في أم درمان

* تشكيل لجنة لدراسة ومراجعة قانون التعليم الخاص

* طبيبة نفسية تفجر المفاجأة في قضية مقتل زوجي الدناقلة

* والد شهيد الترس يكشف القصة الكاملة لاستشهاده برصاصتين

* الخارجية: بدء ترحيل الطلاب السودانيين من (ووهان) معقل كورونا

* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان العلم في حياتنا للاساس والكيمياء للثانوي

الخرطوم (أخبار الخليج 365)