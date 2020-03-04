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الأرصاد : ارتفاع الحرارة تدريجياً وطقس مشمس بمعظم البلاد

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Abdulmahmood 0 تبليغ

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التاريخ: 03-مارس-2020

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الأرصاد : ارتفاع الحرارة تدريجياً وطقس مشمس بمعظم البلاد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة ارتفاعاً في درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى تدريجياً في معظم أنحاء البلاد على معدلاتها المنخفضة مع طقس مشمش طول اليوم .

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وأشار التقرير بحسب سونا إلى أن أعلى درجة حرارة رصدت  بالبلاد كانت بمدينة القضارف وسجلت 40 درجة مئوية وأدنى درجة حرارة سجلت بمدينة دنقلا وكانت 11 درجة، موضحاً أن أعلى درجة حرارة رصدت في مدينة الخرطوم وكانت 36 درجة وأدناها 19 درجة مئوية.

وأوضح التقرير أن البلاد تسودها رياح شمالية إلى شمالية شرقية متوسطة إلى نشطة السرعة عند الصباح الباكر وأثناء ساعات النهار .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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