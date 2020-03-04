نائبة وزير خارجية إيطاليا تصل البلاد

التاريخ: 03-مارس-2020
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وصلت إلى البلاد مساء اليوم “الثلاثاء” بحسب السودانى نائبة وزير خارجية إيطاليا ايمانويلا ديل راي – في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام تلتقي خلالها رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك وعدد من المسؤولين في الدولة.
وأشار بيات صادر عن وزارة الخارجية إلى أن الزيارة تأتي في إطار الاهتمام الدولي بالتطورات الإيجابية التي يشهدها السودان وإنفتاحه على محيطه الإقليمي والدولي.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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