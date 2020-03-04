نائبة وزير خارجية إيطاليا تصل البلاد

وصلت إلى البلاد مساء اليوم “الثلاثاء” بحسب السودانى نائبة وزير خارجية إيطاليا ايمانويلا ديل راي – في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام تلتقي خلالها رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك وعدد من المسؤولين في الدولة.

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وأشار بيات صادر عن وزارة الخارجية إلى أن الزيارة تأتي في إطار الاهتمام الدولي بالتطورات الإيجابية التي يشهدها السودان وإنفتاحه على محيطه الإقليمي والدولي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )