اللجنة الخاصة بأحداث سبتمبر تقدم ملف الشهيدة “سارة عبد الباقى ” للنائب العام

التاريخ: 03-مارس-2020
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أصدرت لجنة التحقيق في أحداث 2013 قراراً بإحالة ملف قضية الشهيدة “سارة عبد الباقي” إلى النائب العام بحسب المجهر بعد أن أطلعت على الحيثيات والمذكرة التي دفع بها المحامي “طارق كانديك” الذي سيلتقي النائب العام لتباين القضية وملابساتها التى وقعت في سبتمبر من العام 2013 إثر احتجاجات شملت مناطق واسعة، على خلفية رفع الدعم عن الوقود، ومواجهة السلطات التظاهرات بعنف مفرط، واستخدام السلاح وسقوط العشرات خلال الأحداث وأعداد كبيرة من الجرحى.
وكانت الدكتورة “سارة عبد الباقي” التي أصيبت في تلك الأحداث بطلق ناري في كليتها ما أدى لوفاتها في الحال، وسعت أسرتها لتحقيق العدالة بتقديم المتهم للمحكمة ومتابعة الملف في جميع مراحل التقاضي ولكن تمت تبرئته لعدم وجود بينة، وأقوال الشهود جاءت ضعيفة وأن الشك فسر لصالح المتهم كما أن هنالك من أكد مشاهدته للمتهم مرتكزاً ومصوباً سلاحه تجاه الشهيدة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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