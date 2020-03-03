البرهان يدعو رئيس السنغال لزيارة السودان

الثلاثاء 3 مارس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

بعث رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رسالة خطية إلى الرئيس السنغالي مكي سال ، تتعلق بسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتقديم الدعوة للرئيس السنغالي لزيارة السودان.



قام بتسليم الرسالة الفريق الركن إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة لدى استقبال الرئيس السنغالي له، بحضور كل من وزير الخارجية السنغالي أمادو بـاه، والمستشار الدبلوماسي للرئيس السنغالي السفيرة فاتو نيانق.

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وقدم الفريق إبراهيم جابر شرحاً خلال اللقاء عن تطورات الأوضاع في السودان وعملية السلام الجارية في جوبا، وقال إن السودان يتطلع إلى علاقات خارجية متوازنة مع كافة الدول بما يحقق مصالح الشعوب، كما تطرق جابر إلى الاستثمارات السودانية بالسنغال.

من جانبه، شكر الرئيس السنغالي، عضو مجلس السيادة على زيارته للسنغال، وحمله تحياته لرئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، لبذلهما جهودا كبيرة في المحافظة على الأمن والسلام بالبلاد.

واتفق الجانبان على تفعيل اللجان الوزارية المشتركة بين البلدين والإسراع في توقيع مذكرات التفاهم للتشاور السياسي بين وزارتي الخارجية في البلدين.