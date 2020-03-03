مذيعة بقناة مشاهدة تثير جدلاً واسعاً بدولة عربية.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : دخلت مذيعة تعمل بفضائية مشاهدة في عراك لفظي مع منظمة حفل أقيم بدولة عربية الشهر الفائت. وتعود التفاصيل وفقاً لمرافقي المذيعة بالرحلة أن منظمة الحفل لم تلتزم بدفع المبلغ المتفق عليه ما دفع المذيعة للدخول معها في مشادة كلامية كادت أن تتحول لعراك بالأيدي بحسب صحيفة السوداني، لولا تدخل الحاضرين.

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