الطاقة تؤكد على تأمين حوجة الولايات من الوقود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكد وكيل وزارة الطاقة والتعدين د .حامد سليمان حامد، على تأمين حوجة الولايات من الوقود وفق التنسيق المتبع بين الولاية والوزارة.. وأوضح الوكيل لدى لقائه والي سنار اللواء ركن، محمد عثمان محمد حمد أمس، أن توزيع حصص الولاية من الوقود يتم بالتنسيق التام بين مندوب الولاية والادارة العامة للامدادات بوزارة الطاقة قبل فترة حسب جدول الكميات الذي يصدر من مكاتب البترول بالولايات، وأشار إلى أنها تراعي توزيعها الجغرافي وكثافة الاستهلاك ومن ثم توجيه شركات التوزيع بتوصيل الوقود حسب البرنامج. المادة السابقة الهلال يعود للتدريبات ويفتح ملف الذئاب المقالة القادمة إعلامي بفضائية بي إن سبورت يحلق (على الزيرو) بسبب المريخ السوداني.!

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