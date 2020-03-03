الهلال يعود للتدريبات ويفتح ملف الذئاب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يعود فريق كرة القدم بالهلال مساء اليوم لاستئناف تحضيراته استعداداً للمُواجهات المُقبلة التي تنتظره في بطولة الدوري الممتاز وذلك بعد أن خلد لاعبو الفريق للراحة أمس بعد عودتهم من رحلة بورتسودان، حيث رأي الطاقم الفني بقيادة الفاتح النقر ضرورة حُصُول اللاعبين على راحة بعد البرنامج الضاغط الذي تعرّضوا له في الفترة الفائتة والذي تخلّلته مباراتان ولائيتان أمام الفلاح بعطبرة وحي العرب ببورتسودان تمكّن الفريق خلالهما من العودة بالنقاط الكاملة ليصعد لصدارة الترتيب مُتقدِّماً بنقطة على غريمه الأزلي المريخ بعد أن تساوى الفريقان في عدد المباريات. ويبدأ الأزرق اعتباراً من اليوم التحضير لمباراة الجمعة أمام الرابطة كوستي المقررة بالجوهرة الزرقاء، وينتظر أن يُحظى التدريب بمُشاركة كل اللاعبين باستثناء درّاج بعد أن حصل بقية المُصابين على الضوء الأخضر للانتظام في التدريبات الجَمَاعِيّة.