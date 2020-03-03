إستمرار ارتفاع السلع وانخفاض السكر بالخرطوم

الخليج 365 :

حافظت أسعار بعض السلع على ارتفاعها باستثناء السكر شهد تراجعاً في الأسعار، وعزا بعض التجار ذلك لانخفاض سعر البورصة عالميا لنحو (399) دولاراً لسعر الطن.

وقال تاجر جملة بسوق بحري الحاج عيسى لـ(السوداني) أمس ، إن هنالك تراجعاً في أسعار السكر بالأسواق، مشيراً إلى أن هنالك تراجعاً في حجم عرض السكر المحلي بنسبة 1%

وأوضح بأن سعر كنانة (2,480) جنيهاً من الشركة ويتم توزيع الجوالات بالحجز (150) جوالاً لكل تاجر فقط ، مضيفاً تراجع سعر البورصة انعكس على سعر السكر نسبة لزيادة حجم العرض عالمياً من السكر ، مبيناً أن سعر السكر بالسوق تراجع لنحو (2,850) بدلاً عن(2,880) جنيهاً زنة (50) كيلو .

وأضاف تاجر بالسوق العربي الخرطوم أحمد إبراهيم أن هنالك وفرة في كافة البضائع بالأسواق وركوداً حاداً في الحركة التجارية، مبيناً أن سعر شاي الغزالتين استقر في نحو (190-200) جنيه بالأسواق اما لبن كابو (2) كيلو وربع (1,264) جنيه لسعر الشركة وسعر السوق (1,350) جنيهاً واستقر سعر كيلو العدس في ارتفاعه في نحو (100) جنيه أما الأرز (60) جنيهاً للكيلو، لافتاً لتأثر السوق والسلع هذه الأيام بارتفاع سعر الصرف بالسوق الموازي.

ورهن تاجر بالسوق العربي فضل حجب اسمه تراجع الأسعار بالسيطرة على سعر الصرف وتحديد سعر موحد إضافة إلى الرقابة بالأسواق وأسعار السلع ، مضيفاً أن هنالك حالة ركود حادة بالأسواق بسبب ارتفاع الأسعار ، مشيراً إلى الارتفاع في أسعار الألبان زنة (2) كيلو وربع من الشركة (1,264) بدلاًعن (1,194) جنيهاً أما سعر السوق (1,350) جنيهاً ، واشار إلى استقرار ارتفاع أسعار السلع التي شهدت ارتفاعاً مؤخراً ، نافياً حدوث تراجع في الأسعار لعدم القدرة على السيطرة على الدولار والأسواق عموماً .