شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : بدأ فريق مسلسل عشم الذي تم عرضه خلال شهر رمضان قبل الماضي عبر فضائية سودانية، بدأ أبطال المسلسل في تصوير حلقات الجزء الثاني من المسلسل الذي احتجب العام المنصرم بسبب ثورة ديسمبر. وكشفت مصادر مطلعة أن العمل في المسلسل شارف على الانتهاء لكن لم تحدد الفضائية التي سيبث من خلالها العمل.

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كانت هذه تفاصيل خبر خلال شهر رمضان … نجوم مسلسل عشم يستعدون لتقديم الجزء الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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