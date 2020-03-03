إرتفاع الأسمنت وإستقرار السيخ ببحري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد بعض تجار الأسمنت والسيخ ببحري لـ(السوداني) أمس، حدوث استقرار في أسعار السيخ وزيادة في طن الأسمنت نتيجة توقف ثلاثة مصانع وضعف الإنتاجية لتذبذب التيارالكهربائي. وقال تاجر أسمنت ببحري فضل حجب اسمه لـ(السوداني) أمس، إن هنالك ارتفاعاً في الأسمنت وندرة في حجم العرض بالأسواق بسبب حدوث فجوة نتيجة لتوقف بعض المصانع ، مبيناً أن سعر أسمنت عطبرة وبربر قفز إلى (17) ألف جنيه بدلاً عن (14,500) جنيه وسعر الجوال (850) جنيهاً، كاشفاً عن تراجع الطاقة الإنتاجية مما أدى لحدوث ندرة في الاسمنت بالأسواق وشح في الاسمنت المصري ، واشار الى ان ازمة الجاز أثرت سلبا على الترحيل ، وقال ان هنالك استقراراً في أسعار السيخ وسعر الطن يتراوح مابين (65-68) ألف جنيه.