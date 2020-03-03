إستقرار اسعار الذهب في أسواق الخرطوم اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : سجل سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء استقراراً، حيث بلغ سعر الشراء عيار 21 للجرام 5200 جنيه (للذهب السعودي والكويتي والبحريني والتركي) وبلغ سعر البيع 4700 جنيه.

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