إستقرار اسعار الذهب في أسواق الخرطوم اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
سجل سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء استقراراً، حيث بلغ سعر الشراء عيار 21 للجرام 5200 جنيه (للذهب السعودي والكويتي والبحريني والتركي) وبلغ سعر البيع 4700 جنيه.
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