الدولار يواصل الانفلات ويسجل إرقام جديدة مقابل الجنيه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
ارتفعت أسعار العملات الأجنبية بصورة كبيرة في السوق الموازي مقارنة بالجنيه السوداني، وسجل سعر الدولار رقماً قياسياً أمس (الإثنين) بوصوله إلى (112) جنيهاً.
وأكد متعاملون في السوق الموازي استطلعتهم (المجهر) أمس أن الدولار بدأ التصاعد منذ الأسبوع الماضي غير أنه ارتفع بصورة مفاجئة أمس ليسجل سعر البيع (112) جنيهاً و(113) جنيهاً للشراء، وأشاروا إلى أن سعر بيع الريال السعودي بلغ (29.10) فيما بلغ سعر البيع للدرهم الإماراتي (30) جنيهاً.
ولفت المتعاملون إلى أن تجار العملة يحجمون عن البيع باعتبار أن البيع بسعر اليوم قد يكون بيعاً بالخسارة غداً ، مبينين أن الارتفاع جاء نسبة لزيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل شح المعروض.
وتوقعوا مزيداً من الارتفاع مع استمرار تنامي الطلب للراغبين في شراء العملات لأغراض السفر والعلاج بالخارج، ، فضلاً عن حاجة المستوردين ونشاط عمليات المضاربة في العملات الأجنبية.
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