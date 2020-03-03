أين وصلت السعودية.. فتاة تجلس في حضن شاب لتدريبها على قيادة السيارة!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تداول ناشطون سعوديون، مقطع فيديو فجر موجة غضب واسعة، رصد فعل فاضح في وضح النهار ارتكبه سعودي خلال قيادته السيارة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، فتاة تجلس في “حضن” سائق داخل سيارة على الطريق العام، وهو الامر المخالف للعادات والتقاليد العامة، ويخالف عليه القانون بشدة، الا أن عهد محمد بن سلمان الانفتاحي أباح هذه الامور على ما يبدو.

وانهالت التعليقات الساخطة على التصرف اللاأخلاقي الذي أقدم عليه السعودي في وضح النهار وأمام المارة، دون حسيب ولا رهيب في بلاد الحرمين.