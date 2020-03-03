تغريدة خبيثة لأمير سعودي عن اتفاق طالبان وأمريكا في قطر تنقلب عليه وتصبح فضيحة للسعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أثار الاتفاق التاريخي بين حركة طالبان الأفغانية والولايات المتحدة الأمريكية في الدوحة برعاية قطرية، جنون قادة الحصار نظرا للنجاح الباهر الذي حققته الدبلوماسية القطرية لدرجة تمني شخصيات سياسية بارزة بدول الحصار أن لو تم هذا الاتفاق بدولة خليجية أخرى غير قطر.

وبعد أن خرج الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله يصرح بحسده وحقده على قطر بعد نجاح هذا الاتفاق، لحق به الأمير السعودي المقرب من الديوان عبدالرحمن بن مساعد الذي خرج يسخر من الإنجاز القطري بتغريدة خبيثة.

وقال “بن مساعد” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”لا شك أن توقيع الاتفاقية بين طالبان وأمريكا في دوحة الجميع حدثٌ مهم ولم يكن ليتم إلّا في قطر.”

لا شك أن توقيع الإتفاقية بين طالبان وأمريكا في دوحة الجميع حدثٌ مهم ولم يكن ليتم إلّا في قطر..ولو أرادت أمريكا مستقبلًا توقيع اتفاق مع جبهة النصرة أو القاعدة أو داعش أو بوكو حرام فلن يتم هذا إلّا في الدوحة للعلاقة المميزة التي تربط قطر بكل الأطراف

وتابع محاولا لمز قطر بأنها تدعم جماعات إرهابية:”ولو أرادت أمريكا مستقبلًا توقيع اتفاق مع جبهة النصرة أو القاعدة أو داعش أو بوكو حرام أو حتى الحشد الشعبي فلن يتم هذا إلّا في الدوحة للعلاقة المميزة التي تربط قطر بكل الأطراف”

لكن تغريدة الأمير السعودي ما لبثت أن انقلبت عليه وتحولت لفضيحة كبيرة للسعودية العظمى، حيث ذكره ناشطون بأن هذه المفاوضات التي يلمز قطر بسببها، سبق أن تدخلت فيها الرياض ثم ابوظبي وباكستان.

لا شك أن توقيع الإتفاقية بين طالبان وأمريكا في دوحة الجميع حدثٌ مهم ولم يكن ليتم إلّا في قطر..ولو أرادت أمريكا مستقبلًا توقيع اتفاق مع جبهة النصرة أو القاعدة أو داعش أو بوكو حرام أو حتى الحشد الحشد الشعبي فلن يتم هذا إلّا في الدوحة للعلاقة المميزة التي تربط قطر بكل الأطراف

دوحة الجميع????للتذكير ان هذه المفاوضات سبق ان تدخلت فيها الرياض ثم ابوظبي وباكستان!!اذا علاقتكم طيبة معهم؟؟؟!!!يا بن مساعد طالبان هم أصدقاء الامس(ولو كنت ناسي أفكرك????)وأفغانستان شعب مسلم عانى ويلات الحرب لمدة 40 سنةً وواجب المسلم حقن دم المسلم لكن رعاية قطر للاتفاقية رفعت ضغطكم????????

وأحرجه أحد النشطاء:”يا بن مساعد طالبان هم أصدقاء الامس(ولو كنت ناسي أفكرك)وأفغانستان شعب مسلم عانى ويلات الحرب لمدة 40 سنةً وواجب المسلم حقن دم المسلم لكن رعاية قطر للاتفاقية رفعت ضغطكم”

بينما سخر منه الناشط القطري عبدالله الكواري:”ممكن نتوسط لكم عند الحوثي لا يفجر ما تبقى من #ارامكو”

لا شك أن توقيع الإتفاقية بين طالبان وأمريكا في دوحة الجميع حدثٌ مهم ولم يكن ليتم إلّا في قطر..ولو أرادت أمريكا مستقبلًا توقيع اتفاق مع جبهة النصرة أو القاعدة أو داعش أو بوكو حرام أو حتى الحشد الحشد الشعبي فلن يتم هذا إلّا في الدوحة للعلاقة المميزة التي تربط قطر بكل الأطرا

وفضح حساب “الرادع القطري” تناقض الأمير السعودي بالدليل:”كلامك يدين دولتك التي احتضنت جولات من هذه المفاوضات، ومن جمع شباب الأمة من كل الأصقاع ونادى وجيّش للجهاد الأفغاني هو على علاقة وطيدة بالقاعدة وما تفرعت عنه ممن ذكرتهم، حينما كان ملكك الحالي سلمان رئيس هيئة جمع التبرعات للمجدين الأفغان”

لا شك أن توقيع الإتفاقية بين طالبان وأمريكا في دوحة الجميع حدثٌ مهم ولم يكن ليتم إلّا في قطر..ولو أرادت أمريكا مستقبلًا توقيع اتفاق مع جبهة النصرة أو القاعدة أو داعش أو بوكو حرام أو حتى الحشد الحشد الشعبي فلن يتم هذا إلّا في الدوحة للعلاقة المميزة التي تربط قطر بكل الأطراف

▫️كلامك يدين دولتك التي احتضنت جولات من هذه المفاوضات ..

– ومن جمع شباب الأمة من كل الأصقاع ونادى وجيّش للجهاد الأفغاني هو على علاقة وطيدة بالقاعدة وما تفرعت عنه ممن ذكرتهم ..

– حينما كان ملكك الحالي سلمان رئيس هيئة جمع التبرعات للمجاهدين الأفغان ..

وألحق حساب “الرادع القطري” رده بفيديو للكاتب السعودي تركي الحمد يتحدث فيه عن علاقة السعودية بتنظيم القاعدة، وضع الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد في حرج شديد.